Bebê de 1 ano morre após ser esquecido dentro de carro do pai em Linhares, no ES

Um bebê de apenas de 1 ano e quatro meses morreu após ser esquecido dentro do carro do pai, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, a criança teria ficado entre as 13h e 16h dentro do veículo. Uma mulher que passava perto do veículo encontrou a criança, que é do sexo masculino, abandonada, e procurou ajuda.

Quando os policiais chegaram ao local, por volta das 16h, a criança estava desacordada. O pai da criança apareceu e relatou que havia estacionado o carro em uma vaga, na Avenida Vitória, por volta das 13h. Ele trabalha numa empresa perto do local.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, em desespero, o pai levou o bebê para um hospital particular na cidade, onde teve o óbito confirmado.

Em nota, a Polícia Civil informou que “a Polícia Científica foi acionada na noite desta quinta-feira (21), por volta das 18h12, para recolhimento de um corpo no Hospital Unimed, no bairro Colina, em Linhares”.

Segundo informações repassadas pelo hospital, “a vítima teria dado entrada no local após ser esquecida pelo pai dentro do carro. O corpo da vítima, um bebê de um ano e quatro meses, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares”. De acordo com a Polícia Civil, o pai da criança foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A ocorrência segue em andamento.