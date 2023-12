Edital do concurso da Educação com 3 mil vagas deve ser publicado em março de 2024

Foto: Mardilson Gomes/SEE

Após o governador Gladson Cameli ter anunciado o lançamento do maior concurso público da história da educação do Acre, visando ao preenchimento de 3 mil vagas efetivas, o secretário de educação, Aberson Carvalho, declarou ao ac24horas na manhã desta sexta-feira, 22, que a publicação do edital está prevista para ocorrer somente em março de 2024.

Segundo o gestor, o chefe do executivo acreano deu apenas a autorização para que haja a abertura do certame durante cerimônia do primeiro Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, com isso, cabe à secretaria de administração escolher a banca organizadora do concurso. “O anúncio do maior concurso da educação foi feito pelo governador Gladson Cameli, mas, o edital somente no ano que vem”, explicou.

Carvalho contou ainda que das 3 mil vagas, estão garantidas até o momento, cerca de 2 mil vagas para professores regentes, 500 vagas para professores com habilitação em educação especial e 500 para auxiliares administrativos. O gestor disse ainda que haverá abertura de 20% de cadastro de reserva. “Vamos usar somente se houver a necessidade”, comentou.

O secretário da educação do Estado disse ainda que a previsão será que as provas objetivas ocorra ainda no primeiro semestre, sendo que a avaliação de títulos e prova didática deverá acontecer já no segundo semestre do ano que vem.