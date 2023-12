Verão chega nesta sexta-feira (22) com previsão de chuvas de até 75mm no Acre

FOTO: SÉRGIO VALE

O fenômeno astronômico denominado Solstício de Verão ocorre nesta sexta-feira, 22 de dezembro, às 00h27 – horário de Brasília – no Hemisfério Sul, e é resultado da posição da Terra em sua órbita em torno do Sol, influenciado pelo movimento de rotação do nosso planeta.

A Terra orbita o Sol em um plano inclinado, o que ocasiona que, durante metade do ano, o Hemisfério Sul esteja inclinado em direção à estrela solar, resultando no verão para essa região e no inverno para o Hemisfério Norte.

O efeito prático disso é que quem mora nos estados do Sudeste, do Sul e nas áreas mais ao sul do Centro-Oeste percebe que o sol está nascendo mais cedo e se pondo mais tarde. Os dias estão mais longos. São mais horas de sol para esquentar o ar, para a manter as temperaturas elevadas.

O verão é época de calor em todo o Brasil, de dias quentes e muitas vezes abafados, com pancadas de chuva frequentes pelo menos à tarde e à noite. A nova estação se estende até o dia 20 de março de 2024, às 00h06, horário de Brasília.

De acordo com a Climatempo, o verão 2023/2024 não será um verão normal porque o fenômeno El Niño, que já influenciou o Clima no Brasil durante toda a primavera, vai continuar tendo forte atuação nos meses de verão.

Além do excesso de chuva no Sul do Brasil, que ainda será observado no verão, e da redução da chuva na Região Norte, que vai atrasar a recuperação do nível de água dos rios, da diminuição da chuva também no período chuvoso do norte do Nordeste, um outro efeito do El Niño é alterar a distribuição da chuva também sobre o Sudeste e o Centro-Oeste.

No Acre, o verão chega com previsão de chuvas que podem variar de 25mm a 75mm, segundo dados divulgados pelo Boletim de Monitoramento Hidrometeorológico do Acre, produzido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Até o dia 25 de dezembro, domingo de Natal, o prognóstico do NCEP-GFS/USA indica que há previsão de chuva com volume acumulado na semana de 25 mm até 75 mm, com indicativo de anomalia negativa nas localidades dos municípios da regional do Juruá, Tarauacá-Envira, Purus, Alto Acre e Baixo Acre, onde as chuvas deverão estar abaixo do esperado para o período.

Há indicativo de anomalia positiva nas localidades dos municípios de Assis Brasil, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, onde as chuvas deverão estar acima do esperado para o período.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem aviso publicado de perigo de chuvas intensas iniciando nesta quinta-feira, 21, às 10h45, se estendendo até a sexta, 22, às 10h00. A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A previsão climática, realizada pelo Inmet, CPTEC-Inpe e Funceme, para os meses de janeiro a março/2024 indica condições favoráveis para o predomínio de chuva abaixo da média climatológica (média histórica) em grande parte da Região Norte devido à atuação do fenômeno El Niño.

Já nos estados do Acre, Roraima, Amapá e sudoeste do Amazonas, a previsão indica condições favoráveis para chuva próxima ou acima da média no trimestre. A temperatura média do ar deve prevalecer acima da climatologia em praticamente toda a região, com valores podendo atingir patamares em torno de 1ºC acima da média histórica.

Rio Acre

Com relação ao Rio Acre, na capital acreana, há a preocupação da Defesa Civil Municipal para o risco de transbordamento, principalmente nos próximos 15 dias, quando deve continuar chovendo regularmente.

Nas últimas 24 horas, no período entre as 6h de quarta, 20, e quinta, 21, o Rio Acre subiu 1,36 metro, saindo de 6,88 metros para 8,24 metros, com um acumulado de chuvas de 14,5mm nesse mesmo intervalo.