Intermed: Fernanda Hassem abre o maior evento inter universitário em Brasileia

Em uma noite iluminada pelos fogos, alegria e emoção de jogadores e torcedores nesta sexta-feira 31, a Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do esposo Israel Milani e do gerente de esportes Bil Rocha e outras autoridades participaram da abertura da 2° edição do Intermed, o maior evento esportivo interuniversitário da fronteira em Brasileia.

As competições acontecem durante todo final de semana no ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa, onde reúne centenas de estudantes das três maiores universidades de Cobija-Pando Bolívia (UPDS, Unitepc e UAP).

Com o objetivo de promover a integração entre os estudantes, incentivar a prática esportiva e celebrar o espírito competitivo.

A programação contou com a escolha da musa da competição, ficando com a coroa Celine Badoti, na sequência a melhor apresentação da cheerleaders que ficou para equipe da Unitepc em seguida início dos cinco primeiros jogos da rodada, fase de grupos, neste sábado fecha a fase de grupos e no domingo encerra com mata-mata, classificação e campeão do campeonato.

A comissão organizadora do Intermed é formada pelo presidente Márcio Adrião e demais membros Mateus Bernardo, Lucas Monteiro, Victor Hugo, Raylanderson Frota e Wilson Fortes.

Participam da disputa pelo título do campeonato do Intermed, 17 equipes, cerca de 200 atletas das três universidades bolivianas que aderiram às competições em Brasileia até domingo.

A programação esportiva vai contar com jogos durante o dia neste sábado, 01, e domingo, 02, das 9h e até às 22h.

Para a prefeita Fernanda Hassem, grande entusiasta do evento, ressaltou o momento histórico para o esporte universitário da fronteira no município e agradeceu os organizadores pela organização e parceria.

“É com imensa alegria que recebemos o maior evento esportivo universitário da Fronteira em Brasileia, o Intermed! Essa iniciativa vai impulsionar a troca de conhecimento, intercâmbio cultural, inovação e o fortalecimento do esporte na região. Agradeço o convite da equipe organizadora para a Prefeitura de Brasileia participar e apoiar, e podem contar sempre conosco, seremos e somos parceiros. E mais uma vez nossos agradecimentos e gratidão a todos os organizadores e participantes,” destacou a prefeita.

Márcio Adrião, presidente do Evento Universitário Esportivo na fronteira, também agradeceu o apoio recebido para realização da competição em Brasileia.

“Agradecemos profundamente à prefeita Fernanda Hassem pelo apoio fundamental à realização deste evento. Sua confiança e investimento possibilitaram que sonhássemos grandes e que pudéssemos trazer para Brasileia o maior torneio de futsal das universidades da fronteira para ser momento único de aprendizado e integração entre as universidades da Fronteira”, enfatizou.

