Professor Sérgio Torres prevê renovação de 90% na Câmara

No Pôdicast deste sábado, 1°, apresentado pelo publicitário David Sento-Sé e transmitido pelo ac24horas, o professor e pré-candidato a vereador Sérgio Torres (Novo) discutiu uma variedade de temas pertinentes à política do Acre, incluindo a geração de emprego e políticas públicas focadas em turismo e cursos profissionalizantes.

Nativo do bairro Preventório em Rio Branco, Torres apontou a carência do estado e da capital em cursos profissionalizantes e atividades turísticas. “É preciso mudar esse cenário, e a política entra como ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas de baixa renda”, afirmou.

Torres criticou a prática de usar cargos políticos como ‘cabide de emprego’ e enfatizou a necessidade de os políticos trabalharem em prol da sociedade. “Quem está no poder legislativo deve trabalhar pela sociedade, e o poder executivo deve gerir bem nosso dinheiro, especialmente considerando os altos impostos”, destacou.

O professor assegurou que a Câmara Municipal de Rio Branco passará por uma drástica renovação na próxima legislatura. “Estou certo de que 90% dos vereadores serão substituídos. A população está insatisfeita”, comentou.

Contrário à reeleição, o pré-candidato expressou que a política não deve ser vista como um emprego permanente. “Política é servir, não um cabide de emprego. Permanecer muito tempo no cargo pode desviar a essência da política”, ressaltou.

Torres também elogiou a organização do partido Novo, destacando o rigoroso processo de filiação. “Isso demonstra o compromisso do partido com seus princípios e objetivos”, concluiu.

Sérgio expressou críticas à administração do prefeito Tião Bocalom, apontando que as obras atualmente em progresso na cidade não têm a relevância necessária para o desenvolvimento urbano. “As pessoas estão mais atentas e observando”, explicou, sugerindo um aumento no escrutínio público sobre as ações governamentais.

