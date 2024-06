Voo para Rio Branco retorna a Brasília após aeronave trincar para-brisa

Um voo da Gol com destino a Rio Branco teve que retornar a Brasília na noite dessa sexta-feira, 31, devido ao trincamento do para-brisa do Boeing 737 MAX 8 durante o percurso. O avião, que estava programado para chegar à capital acreana às 02h26, precisou voltar para a cidade de origem para substituição da aeronave.

A ocorrência foi reportada pelo perfil Aviação 068 no Instagram, especializado em conteúdos digitais sobre operações no Aeroporto de Rio Branco/Acre.

O incidente ressalta a importância da manutenção preventiva e da segurança dos voos. Embora o trincamento de para-brisas não seja raro, serve como alerta para a constante necessidade de monitoramento da integridade estrutural das aeronaves, pois pequenas falhas podem evoluir para problemas sérios se não identificados e corrigidos prontamente.

A equipe de bordo, agindo prontamente, optou por retornar a Brasília para a troca da aeronave, evidenciando a importância do treinamento e preparo dos profissionais da aviação para enfrentar emergências, priorizando sempre a segurança dos passageiros e tripulantes.