Arraial Café Cultural promove evento neste sábado; veja

Mais uma edição do Café Cultural será realizada neste sábado, 01, a partir das 15 horas, no Café do Teatro, localizado no centro de Rio Branco. O local será ponto de encontro para quem desejam celebrar e apoiar o empreendedorismo feminino e materno.

O veto abraça o clima junino, recheado de atrações com feira, cultura, arte, música, comidas típicas, lançamentos, workshop, roda de conversa e oportunidades de networking.

Além de desfrutar de arte, música, comidas típicas deliciosas, os participantes terão a chance de participar de workshops educativos e interativos, explorando temas que vão desde o empreendedorismo até a arte e a cultura local.

O evento é aberto a todos que desejam celebrar a criatividade, a diversidade e o talento empreendedor das mulheres.