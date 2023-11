Prorrogado prazo para negociar até 75% de desconto em débitos na Energisa

Clientes do Grupo Energisa, elegíveis ao programa Desenrola, terão mais uma oportunidade de colocar as contas em dia.

O Governo Federal publicou uma nova portaria prorrogando o prazo e ampliando o número de clientes que podem negociar os débitos com descontos de até 75% e parcelamento em até 60 vezes, com taxa de juros que não ultrapassam 1,99% ao mês.

O objetivo do Desenrola é regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. As negociações com a Energisa devem ser realizadas pela plataforma do Desenrola, disponível no site gov.br/desenrola. O cliente elegível precisa se cadastrar no portal do governo e ter as certificações Ouro ou Prata.

Na modalidade de financiamento, as parcelas poderão ser pagas por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX.

“Os clientes Energisa estão tendo uma nova oportunidade de negociar com condições bem diferenciadas. Mais uma forma de oferecer alternativas para que o nosso cliente fique adimplente e equilibre as contas com a chegada do final de ano. São condições especiais com descontos de até 75% e parcelamentos em até 60 vezes”, afirma o coordenador comercial da Energisa Acre, Christian Gomes.

Para quem tiver dúvidas ao acessar a plataforma do Desenrola, a Energisa vai fazer uma ação no Centro de Rio Branco nesta sexta-feira, 03 de novembro. O Caminhão Nossa Energia estará estacionado na rua Quintino Bocaíuva, na rua da OCA próximo ao Calçadão da Benjamin Constant. O atendimento ocorrerá das 8h às 16h.

Critérios de elegibilidade para clientes:

– ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

– data de vencimento entre 01 de janeiro de 2019 e 31/12/2022;

– possua dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

– valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apontamento

Canais de atendimento da Energisa:

Chat Gisa – www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa ON

www.energisa.com.br