Avô e neto de 6 anos morrem carbonizados em incêndio que destruiu residência na Capital

Na madrugada desta sexta-feira, 3, Pedro Ferreira de Carvalho, 75 anos, e o neto, João Pedro Carvalho do Nascimento, de apenas 6 anos, tiveram os corpos carbonizados após um incêndio atingir a casa onde estavam dormindo na Rua Peru, situada no bairro Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações divulgadas pela reportagem do programa Café com Notícias, da TV5, o incêndio ocorreu por volta das 2h da madrugada e as vítimas morreram queimados pelas chamas.

A família havia deixado o neto com o avô por conta do trabalho e, durante a madrugada, a casa pegou fogo, vindo a matar os dois que estavam dormindo.

Após a tragédia, uma equipe do Corpo de Bombeiros apagou as chamas e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para a retirada dos corpos. A possível causa do incêndio, segundo análise preliminar, pode ter ocorrido em decorrência de problemas na fiação elétrica.