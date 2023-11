Aeroporto de Rio Branco terá reformas por 8 meses em 2024 e manterá voos diurnos

O Aeroporto Internacional de Rio Branco passará por reformas em 2024. Foi o que confirmou a diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, responsável pelo espaço, Karen Strougo, em reunião com o governador Gladson Cameli, nesta quinta-feira, 2.

Durante a reunião, em Manaus, no Amazonas, a diretora-presidente apresentou o planejamento das obras no aeroporto da capital acreana, que tem previsão de início em janeiro de 2024 e término em agosto do mesmo ano.

As intervenções serão feitas na pista de pousos e decolagens, na pista de táxi e nos pátios do aeroporto. As obras de infraestrutura serão realizadas das 10h30 às 18h30, diariamente.

“Essas obras são importantes para garantir a segurança operacional, fazer o aeroporto crescer, atrair mais voos e ter uma melhor infraestrutura, tanto para os passageiros quanto para às companhias aéreas, para que elas possam operar de maneira eficiente. Precisamos de oito horas de trabalho ininterruptos e, por conta do sucesso da tratativa com as companhias, para operarmos voos diurnos, mudamos o horário das obras. Vamos manter esses voos diurnos sem prejudicar os usuários. Está tudo muito bem estruturado”, afirma Strougo.

O governador Gladson Cameli também falou desse grande investimento e da importância em manter os voos, sem prejudicar os usuários. “Minha preocupação é não prejudicar a população. Já está tudo alinhado com nossa equipe de governo, principalmente com a Secretaria de Saúde que faz voos emergenciais. Ano que vem queremos levar os Jogos Escolares Brasileiros, o JEB’s, para o Acre, e precisamos alinhar essa questão. Por isso quero parabenizar a concessionária, e agradecer por essa obra tão necessária e colocar o governo do Estado à disposição. Contem comigo”, ressaltou.

Antes do início da reunião, que também contou com a participação, por chamada de voz, do gestor do aeroporto de Rio Branco, Overlach Campos, a diretora-presidente fez questão de apresentar ao governador Gladson Cameli o Centro de Coordenação Operacional (CCO) do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, local onde ocorreu o encontro.