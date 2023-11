Ponte do 2° Distrito do município de Sena Madureira terá nome de Padre Paolino

Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira (22) o projeto de lei que institui o nome de Padre Paolino Baldassari para a ponte do 2º Distrito de Sena Madureira, que está em construção e deve ser inaugurada ainda em dezembro de 2023.

A proposta é de autoria conjunta dos deputados Gene Diniz, Gilberto Lira, Pablo Bregense e Tanízio Sá – todos de Sena Madureira. A obra que vai tirar definitivamente os moradores do Segundo Distrito do isolamento, também dará acesso aos moradores do Quintal Florestal, ramal do Lauriano e outras comunidades.

De origem italiana, Padre Paolino chegou em Sena Madureira no ano de 1963 e sua atuação se desdobrou em várias vertentes, ultrapassando o trabalho meramente religioso. Ele fundou escolas, ofereceu atendimento na área da saúde aos ribeirinhos, dentre tantas outras obras sociais. Padre Paolino faleceu no dia 8 de abril de 2016, em Rio Branco, aos 90 anos de idade.

Para o deputado Pablo Bregense, a homenagem é mais do que justa e necessária. “Estou muito emocionado em poder assinar essa presente lei, uma homenagem tão pequena, mas, de grande relevância. É de fato um motivo de orgulho para todos nós de Sena Madureira. Padre Paolino merece”, disse.

Com informações da Agência Aleac