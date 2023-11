Axl Rose, vocalista do Guns N’ Roses, é acusado de agressão sexual nos EUA

A ex-modelo conta na acusação que Axl Rose não convidou a amiga que a acompanhava por considerar que ela “não era gostosa o suficiente”. Sheila Kennedy pediu desculpa à amiga e acompanhou Axl Rose ao respetivo quarto de hotel, juntamente com outra modelo, Riki Rachtman (que ainda não se pronunciou sobre esta acusação).

Segundo a acusação, Axl Rose teria servido cocaína, champanhe e outras bebidas alcoólicas aos convidados no quarto de hotel. Entretanto, Sheila foi ao banheiro do quarto e, quando saiu, terá encontrado Axl Rose do lado de fora, que a “empurrou contra a parede e lhe beijou”.

“Kennedy achava [Axl] Rose atraente e não se importou com esta situação. Estava disposta a dormir com ele se as coisas progredissem”, diz a acusação.

Ela teria mudado de ideia quando apenas o astro, Rachtman e Kennedy estavam no quarto e ele começou a fazer sexo com a outra modelo. “Rose era agressivo de uma forma que parecia dolorosa para a modelo”.

Kennedy afirmou ainda que Rose “estava encorajando o sexo grupal”, mas ela não estava interessada e saiu do quarto com Rachtman para voltar para ao quarto dela no hotel.

Rose teria seguido as duas, se espantado com a presença de Kennedy no quarto de Rachtman e empurrado Kennedy para o chão. “Enquanto Kennedy estava no chão, Rose agarrou-a pelos cabelos e arrastou-a pela suíte de volta para o quarto dele”, disse o processo.

A acusação afirma ainda que os joelhos dela estavam sangrando após rasparem o tapete. Quando chegaram ao quarto dele, Rose teria jogado Kennedy de bruços na cama, pegado a meia-calça e amarrado as mãos dela atrás das costas. Rose então teria penetrado à força no ânus de Kennedy com seu pênis, alegou o processo.

“Kennedy não consentiu e sentiu-se sem qualquer poder. Sentiu que não tinha qualquer possibilidade de saída e foi obrigada a consentir. Acreditava que Rose a atacaria fisicamente, ou pior, caso dissesse não ou tentasse afastá-lo. Entendeu que o mais seguro a fazer era deitar-se na cama e esperar que Rose acabasse a agressão”, diz a acusação.

Desde então, Sheila Kennedy diz sofrer de ansiedade, depressão e stress pós-traumático de cada vez que ouve o nome Axl Rose ou uma música dos Guns N’Roses. A ex-modelo diz ainda que esta agressão comprometeu a sua carreira.

A ação judicial apresentada refere como motivos para a acusação a agressão física, sofrimento emocional infligido e violência motivada pelo gênero. A acusação pede também uma indenização não especificada a ser determinada pelo tribunal.

A CNN entrou em contato com Axl Rose, mas ainda não obteve resposta.