Prefeitura lança o dia “D” de combate à dengue na capital

Rio Branco foi uma referência nacional na redução de casos de Dengue em 2022, os números caíram cerca de 90%. Para manter o baixo índice, uma ação em conjunto entre as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e Cuidados com a Cidade (SMCCI) foi montada para impedir o avanço do mosquito. O dia “D” de combate à dengue foi lançado, nesta quarta-feira (22), na Regional Belo Jardim.

Segundo a secretária de Saúde, Sheila Andrade, com o início do período chuvoso, reacende o alerta e a determinação do prefeito, que são que as campanhas e ações de combate as larvas do mosquito, sejam mantidas e redobradas.

“O que está nos levando a acreditar que esse ano vai ser um ano atípico e nós podemos passar por epidemia são todos os estudos realizados pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz. Eles estão fazendo todo esse estudo com relação a temperatura, a mudança de temperatura, que foi brusca. As temperaturas quentes demais, quando chove os mosquitos vão explodir os seus ovos de forma mais rápida. Vai ter muito mais mosquito num curto espaço”, explicou a secretária.

A Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI) já está nos bairros, fazendo a limpeza nas vias e convocando a população para retirar o entulho do quintal e colocar na frente da casa para fazer a remoção nos dias combinados.

“É importante que a população fique atenta, que só pode fazer esse tipo de ação depois que a prefeitura entra. Nós avisamos antes nas redes sociais da prefeitura, aos líderes comunitários, nos grupos WhatsApp, que só pode jogar os entulhos para fora depois que a prefeitura avisar que vai fazer a limpeza no bairro”, destacou o secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira.

Não importa que seja uma tampa de garrafa como essa aqui ou em uma piscina, o acúmulo de água parada por muito tempo é um risco para a eclosão do mosquito transmissor da dengue. A agente de endemias, Deonara da Silva, explicou quais os cuidados que os moradores devem ter com relação à água parada.

“Em caso de piscina a pessoa tem que fazer o tratamento toda semana, com caixa d’água ao nível do solo, embaixo, tem que manter sempre tampada, sempre limpa, uma vez por semana, não deixar vaso de água pelo quintal, estar sempre olhando latinhas, garrafa pet, tampinha de garrafa, tudo isso acumula água. Então tem que sempre estar se policiando olhando o quintal. Dentro de casa você tem que estar sempre olhando o vaso do bebedouro, atrás da água, que tem um recipiente que acumula água também, atrás da geladeira, plantinha de água aquática, esse tipo de cuidados.”

Nas residências que foram identificados possíveis focos, os agentes realizaram borrifação com bombas costais para neutralizar o mosquito transmissor da doença.

“Esse produto é utilizado quando tem notificação de casos. Deu notificação de casos na unidade de saúde, a equipe vem, faz a triagem e a gente vem num local onde deu o caso de dengue”, frisou o agente de endemias, Jânis Lunier.

A dona de casa, Cassilda Oliveira, disse que faz tempo que não aparece casos de dengue na região, mesmo assim, ela toma todos os cuidados.

“A gente sempre cuida, de não deixar vaso, de não deixar nada, acumular com água em casa, por causa dos nossos filhos, mas é importante sim.”

