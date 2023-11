Polícia Civil cumpre mandados e prende suspeitos da “Chacina do Taquari” em Rio Branco

Policiais ligados à Divisão de Especial de Investigações Criminais (DEIC) participaram, nesta quinta-feira, 23, de uma operação coordenada pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) com o objetivo obter mais provas, localizar testemunhas e prender suspeitos de participação na chamada “Chacina do Taquari”.

O crime ocorreu na noite do dia 3 de novembro passado numa residência da Rua do Sol, quando seis pessoas foram assassinadas e uma ficou ferida.

Na operação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, além de um de prisão. Um adolescente foi apreendido com entorpecentes. O principal suspeito de participação na chacina já foi preso no estado do Mato Grosso.

No final da operação, com o cumprimento de todos os mandados, várias testemunhas foram localizadas e levadas de imediato à DHPP para prestar depoimento.

Com todo o material colhido, o delegado responsável pelo caso terá em mãos subsídios que permitirão esclarecer a chacina. Por esse motivo, as informações estão sendo mantidas sob sigilo. Novas operações serão realizadas, podendo, inclusive, ocorrer prisões nas próximas horas.