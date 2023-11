Cadeirante destrói computador do PS de Urgência e Emergência de Rio Branco

Um cadeirante identificado por Edvanilson Araújo de Souza, de 20 anos, destruiu na noite desta quinta-feira,(23), um computador do Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela servidora pública, que não quis se identificar, Edvanilson fez o boletim de emergência (Be), foi atendido, tomou os medicamentos e depois foi liberado. Na noite de quarta-feira, (22), ele foi internado,e na madrugada de quinta-feira,(23), saiu da internação sem autorização do médico.

Depois do atendimento de hoje, quinta-feira,(23), ele queria ir à copa da cozinha do Pronto Socorro jantar, o vigilante não autorizou, só autorizava com o responsável do acolhimento, como teve sua entrada negada, ele ficou furioso e começou a xingar os funcionários do Pronto Socorro, não satisfeito, foi até a mesa, aonde fica o computador , puxou e jogou no chão, quebrado todo o computador. O vigilante que fica na entrada de paciente, conseguiu deter o cadeirante, que começou a xingar todo mundo.

A Polícia Militar do 1° Batalhão foi acionada para conter o cadeirante, que estava muito exaltado, depois de acalmar o cadeirante, ele foi liberado logo em seguida.

A funcionária pública irá registrar um boletim de ocorrência, como ela foi agredida verbalmente e também foi ameaçada pelo cadeirante.