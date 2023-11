No Acre, candidatos apostam em COVID-19 e guerra como temas da redação do Enem

Durante o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vários estudantes opinaram sobre os possíveis temas da redação do exame neste domingo de prova, dia 5.

Adriano Lima, 20 anos, disse esperar que a redação seja relacionada à guerra de Israel e Palestina. “Será voltada a esse assunto de relevância mundial, mas, é uma opinião”, declarou.

Na opinião de José Augusto Silva, 19 anos, a redação é o marco de pontuação e acredita que o tema pode ter relação com a COVID-19. “Sempre é temas atuais ou de relevância, acho que será o coronavírus”, comentou.