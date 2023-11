Candidatos esquecem documentos e são retirados de sala no 1° dia de Enem

Foto: Jardy Lopes

Após o fechamento dos portões no Colégio Armando Nogueira, situado na estrada Dias Martins, em Rio Branco, no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023), neste domingo, 5, não houve candidatos atrasados, no entanto, dois deles tiveram que sair do local de provas por esqueceram os documentos de identificação necessários para a realização do exame.

Com menos de 4 minutos do fechamento dos portões, uma estudante do município do Bujari disse que não estava com o documento e foi retirada da sala. Outro estudante de Rio Branco também esqueceu os documentos. Ambos não quiseram gravar entrevista.

No Acre, 24.278 candidatos foram inscritos para fazer o exame. Os portões abriram às 10h, horário local, e fecharam às 11h. O segundo dia de provas ocorre no próximo domingo.

As provas começaram a ser aplicadas às 11h30. O candidato tem até às 17h para responder 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e suas tecnologias e escrever a redação neste primeiro dia.