Justiça condena a 81 anos de reclusão, acusado de participar de chacina

A justiça de Senador Guiomard, município localizado ao longo da Rodovia AC-40, a 25 quilômetros da capital, condenou a 81 anos de prisão em regime fechado, por três homicídios, duas tentativas de homicídios e participação em associação criminosa, o réu Francisco Barbosa de Souza.

Souza é acusado de ser um dos envolvidos em um atentado à bala registrado no bairro Naire Leite, que resultou em três mortos e dois feridos, crimes ocorridos quando da disputa por territórios por facções rivais.

De acordo com o inquérito policial instaurado pelo delegado Carlos Alberto Bayma, da Delegacia Geral de Polícia Civil de Senador Guiomard, a chamada “Chacina do Quinari” ocorreu no final da tarde do dia 10 de dezembro do ano passado, quando um grupo armado invadiu uma residência da Rua Francisco Leitão, no bairro Naire Leite, onde estaria ocorrendo uma reunião de uma facção.

No local, executaram com vários tiros o adolescente Fernando Lima de Souza, de apenas 14 anos, Bruno Barros Marques, de 18 anos, e Lourdilene da Silva Brandolin, de 38 anos. Na mesma ocorrência saíram baleados sem gravidade Gabriel Waissem da Silva Kanariri, de 19 anos, e Suzana Talita Bispo da Silva, de 21 anos.

Depois de um longo trabalho de investigação da Delegacia Geral de Polícia de Senador Guiomard, coordenado por Bayma, o caso foi esclarecido com a prisão de um adolescente e de Francisco Barbosa de Souza. Um terceiro envolvido que tem prisão preventiva decretada continua foragido e sendo procurado.