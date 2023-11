Calor vai atingir pico hoje e será recorde em 4 capitais; máxima pode chegar a 42ºC

Ainda por conta do bloqueio causado pela massa de ar seco e quente, a frente fria segue provocando tempestades no Sul do Brasil. As previsões mais recentes do Inmet indicam que as áreas de instabilidade devem se manter entre quinta e sexta.

São esperados grandes acumulados de chuva, especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Também deve chover forte em boa parte de Santa Catarina. Alguns locais podem registrar mais de 100 milímetros diários de chuva, com rajadas de vento acima de 90 km/h e queda de granizo.