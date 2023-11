José de Abreu é condenado a indenizar Carlos Vereza após chamá-lo de fascista

O ator José de Abreu foi condenado a pagar uma indenização por danos morais ao também ator Carlos Vereza. A decisão veio após Abreu chamar Vereza de “fascista”, “sem caráter” e “esclerosado” em publicações feitas em 2020. Além da indenização no valor de R$ 25 mil, Abreu também terá que se retratar nas redes sociais. O colega alegou que as postagens feriram sua honra e solicitou a indenização e a retratação pública. A juíza Flávia Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, considerou procedentes os pedidos de Vereza, mas ainda cabe recurso.

Os advogados de Abreu alegaram que a estrela de produções como “Mar do Sertão” e “Um Lugar ao Sol” exercia sua liberdade de expressão e que apenas fazia uma cobrança pública e democrática. Porém, segundo a magistrada, as postagens não continham nenhum conteúdo crítico, informativo ou de manifestação democrática. Pelo contrário: segundo Viveiros de Castro, tinham a única intenção de ofender outra pessoa por pensar de forma diferente. A juíza ressaltou que essa atitude ultrapassa o direito à liberdade de expressão.