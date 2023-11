10ª Semana de Hip Hop Rio Branco acontece neste final de semana na Praça da Capoeira

.A cultura do Hip Hop vai ter espaço a partir da próxima sexta-feira, 10, na capital acreana com a realização da 10ª Semana de Hip Hop de Rio Branco.

As atividades começam na sexta-feira, dia 10, e vão até o domingo, 12, na Praça da Capoeira, próximo ao Tacacá da Base. 10 e 12 de novembro, próximo ao Tacacá da Base.

Quem gosta do Hip Hop ou quer conhecer um pouco da cultura vai presenciar apresentação com muito Graffiti, Rap,djs, Breaking, Conhecimento,Slam, batalha de rimas, batalha de Breaking, e a atração principal,vindo do estado vizinho de Rondônia,o grupo de Breaking de Porto Velho *Project Break*.

Lembrando que o breakdance é o mais novo esporte olímpico, e vai está presente nas Olimpíadas de Paris no ano que vem.

A abertura da programação acontece na próxima sexta, a partir das 17h30.