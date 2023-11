Horóscopo:confira que os astros revelam para este sábado (4/11)

Ordem e organização

Data estelar: Mercúrio e Urano em oposição

O desenvolvimento de ordem e organização se faz com disciplina, e ainda que esta palavra evoque em ti um sentimento de rejeição, porque associada ao castigo e à severidade, mesmo assim continua sendo necessária, porque nem a ordem nem a organização acontecem por inércia, mas pela boa vontade posta em prática e sustentada ao longo dos dias e noites.

A ordem e a organização aproximam a matéria do espírito, e à medida que as duas se unem nasce a consciência e ela se amplia para além do autocentramento egoísta em que todos existimos por inércia, e por essa consciência sobrevém o desejo de ajudar, de criar relacionamentos baseados na retidão e de ficar do lado da verdade, mesmo que essa contrarie tuas opiniões e razões particulares.

Verás também que a ordem e a organização incrementam a criatividade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo que você deseja e mais ainda, mas o caminho é longo e sinuoso, tenha isso em mente para não cair nos contos sedutores da ilusão e se embrenhar por trilhas que pareceriam encurtar o caminho, mas que trazem perdição.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As tensões e conflitos giram em torno da urgência de se colocar em prática tudo que vem sendo conversado ao longo das semanas anteriores, nada além e nada aquém. Não se trata de brigar nem de discutir, mas de praticar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem sempre é possível acertar na primeira tentativa, às vezes é preciso insistir muitas vezes até encontrar o jeito de acertar. Este é o caso da atualidade, portanto, persista, não se deixe vencer pelo desânimo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você pode forçar um pouco para que as coisas aconteçam de acordo com seus anseios, porém, procure não pesar a mão, porque isso seria contraproducente. Na prática, já está tudo em andamento, só falta um peteleco.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mexa pouco, mas mexa bem, com eficiência, porque já está tudo encaminhado, só falta agregar um pouco mais de dinâmica aos planos. A única coisa que você deve evitar é deixar a peteca cair, o jogo continua. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quanto mais você pensar e menos praticar, mais complexo irá se tornando o panorama. É impossível deter os pensamentos, mas pelo menos você pode ir equilibrando o jogo se atrevendo a colocar em prática as ideias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É tudo uma questão de ordem e organização, nada além disso, porque o andamento está bem e as ideias são compatíveis com os planos misteriosos da vida, portanto, evite se estender em preocupações desnecessárias.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Faça um pouco de pressão, mas não exagere a nota, porque isso seria contraproducente. Procure fazer essa pressão com elegância e discrição, para que as pessoas não se sintam ofendidas publicamente. Isso não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A magia da vida se manifesta quando encontramos o que procuramos justo quando o deixamos de procurar. Nessa hora displicente, em que a alma parece vaguear sem rumo, o mistério da vida se faz presente. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há momentos em que a ajuda que as pessoas oferecem parece atrapalhar mais do que ajudar, mas isso não é produto de más intenções, apenas de falta de percepção sobre o que realmente anda acontecendo a você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você já fez tudo que estava ao seu alcance, agora é confiar nos mistérios da vida e que seus planos pessoais estejam em concordância com a vida. Porém, isso não significa que você deva desistir da ação, nada disso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As ideias que não encontrarem espaço para serem praticadas precisam ser deixadas de lado sumariamente, para não perder tempo nem oportunidades. A questão, neste momento, é eminentemente prática, nada além.