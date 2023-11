IML identifica vítimas da chacina ocorrida no Taquari, 2° Distrito de Rio Branco

Valdei das Graças Batista dos Santos, 31 anos, Tailan Dias da Silva, 17 anos, Damião Silva de Souza, 24 anos, Luan dos Santos de Oliveira, 18 anos, Adegilson Ferreira da Silva, 38 anos, Weverton Araújo da Silva, 25 anos, foram identificadas na manhã deste sábado, 4, como as vítimas da chacina ocorrida na residência situada na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari, em Rio Branco. A identificação foi divulgada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações da polícia, na noite de sexta-feira, 3, membros de uma organização criminosa rival (CV) estavam reunidos na casa, planejando tomar o território na facção que domina a região (B13), porém, membros da facção Bonde dos 13, descobriram a trama, chegaram em uma caminhonete modelo Frontier de cor branca, desceram, e em posse de armas de fogo invadiram a residência e efetuaram vários tiros.

As investigações apontam que a motivação do crime não é a tomada de território na região, dominada pelo Bonde dos 13. Em meio ao tiroteio, outras duas pessoas também foram baleadas e encaminhadas, uma para o pronto-socorro da capital e outra para a UPA do Segundo Distrito.