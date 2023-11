Após fuga em presídio, detento escapa do PS de Rio Branco

A semana foi complicada para o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN). Na última quinta-feira, 2, oito presos do Pavilhão P fizeram um buraco em uma cela e conseguiram fugir do Complexo Prisional Francisco de Oliveira Conde.

Ocorre que o ac24horas apurou que este não foi o único caso de fuga de presos sob a custódia do IAPEN. Um caso que vinha sido mantido em sigilo ocorreu no Pronto-Socorro. Também na madrugada da quinta-feira, um detento, identificado como Rogério Santana, conseguiu fugir de um leito da unidade de saúde.

Questionado pela reportagem, o IAPEN confirmou o caso, não deu detalhes de como ocorreu a fuga, mas declarou que vai apurar o fato. “Vamos instaurar um processo administrativo para apurar e vamos ouvir os policiais que estavam envolvidos na situação”, disse a direção do Instituto de Administração Penitenciária.