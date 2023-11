Polícia Militar recupera moto roubada em Brasiléia

O Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) recuperou na noite desta quinta-feira, 9, uma motocicleta que havia sido roubada no início da tarde. A ocorrência se deu no Ramal do Neném Pedrosa, em Brasiléia.

Os militares receberam informações de um possível veículo abandonado em uma região de matagal. A guarnição verificou os informes e conseguiu encontrar uma Yamaha/Crosser, de cor azul. O veículo foi encaminhado à Delegacia de Brasiléia.

Por Ascom/PMAC