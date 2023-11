Secretaria de Educação do Acre entrega tablets e laboratórios para o Ceja

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realizou na manhã desta sexta-feira, 10, a entrega de tablets e laboratórios de ciências e informática para o Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), em Rio Branco.

De acordo com o secretário Aberson Carvalho (SEE), a entrega dos tablets está sendo realizada de forma gradual e obedecendo a um planejamento e uma sequência de logística.

O gestor destacou que o Ceja tem um calendário específico e que a cada seis meses tem a sua estruturação. Além disso, ressaltou que todos os alunos do ensino regular já receberam os tablets e que agora os que estudam no Ceja começam a receber também.

“Esses equipamentos são importantes também para essa modalidade, já que mantemos o caderno, o lápis e o livro, mas avançamos com os equipamentos tecnológicos e laboratoriais, para que eles possam ir para a parte prática, ter vivências e experiências além da sala de aula”, afirmou.

A diretora do Ceja, Ana Lúcia Bertoncini, também salienta a importância de os alunos terem acesso aos tablets, que já vêm com chip de internet. “É uma oportunidade para eles e trata-se de uma ferramenta importante de aprendizagem, já que os livros estão desaparecendo”.

Para melhorar o acesso dos alunos a internet, Ana Lúcia explica que está sendo ampliada a rede banda larga da escola, por meio do programa Educação Conectada. “Eles não podem ficar à margem, precisam ter acesso a cultura e os tablets irão permitir que isso aconteça”, observa.

Raimunda de Oliveira, estudante do Ceja, é um exemplo de como um programa do governo ajuda os alunos. Cursando o primeiro módulo do ensino médio, ela nunca teve acesso a internet e nunca possuiu um computador. “Com esse tablet, vou poder estudar mais, pesquisar e fazer os trabalhos da escola”, ressalta.