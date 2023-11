Governo do Acre publica nova convocação de processo seletivo simplificado do Detran

Na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta sexta-feira, 10, o governo do Acre publicou, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para o Detran.

Os dados da lista de convocação seguem na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição, nome, nota e classificação, podendo ser conferida a partir da página 12 do Diário Oficial, ou, por meio deste link, juntamente com a lista de documentação exigida para a contratação.

Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até o dia 11 de dezembro de 2023, das 7h30min às 13h30min, a um dos endereços abaixo:

Cruzeiro do Sul: Sede da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) – Avenida Copacabana, 658 – Floresta

Rio Branco: Sede do Detran – Avenida Ceará, 3059 – Jardim Nazle

Os candidatos poderão obter informações referentes a esse processo seletivo simplificado junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), por meio do telefone (68) 3226-4412 ou ainda junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do endereço eletrônico: [email protected].