Empresários são sequestrados em aeroporto de Mato Grosso com R$ 820 mil em caviar

As malas com o caviar foram retiradas do veículo e escondidas em um terreno baldio, enquanto os suspeitos entraram no veículo e levaram as vítimas para outro ponto, onde foram obrigadas a entregar os aparelhos celulares, fazerem transferências bancárias, sob ameaça de morte para que entregassem mais dinheiro. Também foram subtraídos das vítimas duas mochilas com roupas e três notebooks.

A prisão



Com base nas informações passadas pelas vítimas, os policiais conseguiram identificar o criminoso responsável por sequestrar os empresários no aeroporto e levá-los para o cativeiro, realizando a prisão do suspeito, assim como a apreensão do veículo utilizado no crime.



Conforme investigação, o suspeito foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo e da extorsão. Ele já possui condenação anterior por tráfico de drogas e é monitorado por tornozeleira eletrônica.



O suspeito foi interrogado, confessou e disse que recebeu R$ 1,5 mil pelo crime e que entregou as malas com o caviar para um comparsa nas proximidades do cartório do Capão Grande, em Várzea Grande.