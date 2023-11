Ibovespa sobe aos 123 mil pontos e fecha no maior nível em dois anos; dólar cai a R$ 4,86

Segundo a companhia, algumas notas de débitos foram emitidas e assinadas por fornecedores “sem observar com precisão as obrigações de desempenho — as quais variam de acordo com as especificidades de cada negociação — em momento específico no tempo.”

Em função disso, a empresa informou que realizou a correção dos lançamentos contábeis correspondentes, refletidos nas demonstrações financeiras do terceiro trimestre divulgadas nesta segunda-feira.



A medida refletiu em uma redução acumulada no patrimônio líquido de R$ 829,5 milhões sobre o valor do fim de junho deste ano, líquido de impostos e sem impacto no fluxo de caixa.



A varejista registrou lucro líquido de R$ 331,2 milhões no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de R$ 190,9 milhões no mesmo período do ano anterior, informou a empresa nesta segunda-feira (13).