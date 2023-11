Secretaria de Saúde e Corpo de Bombeiros se unem em ação alusiva ao Novembro Azul

Em alusão ao Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e em parceria com Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), realizou nesta terça-feira, 14, uma ação de promoção à saúde do homem, na sede do Comando-Geral, em Rio Branco.

Na ocasião, foram oferecidos exames laboratoriais, testes rápidos, testes de glicemia e vacinação, além de atendimento médico, odontológico e fisioterapêutico. O Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre) também participou, na captação de doadores de sangue. De acordo com o balanço, foram aplicadas 72 doses de vacinas e coletadas 22 bolsas de sangue.

“A prevenção é muito mais eficaz e traz mais resultado do que o próprio tratamento contra o câncer de próstata, por exemplo. Então, o preconceito, nesse momento, tem que ficar de lado. Vamos pegar o exemplo das mulheres e cuidar mais da nossa saúde”, enfatizou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, presente na ação.

Para o comandante-geral do CBMAC, coronel Charles da Silva Santos, a atividade visa conscientizar o público masculino sobre o autocuidado. “Quando se fala em bombeiro tem que se falar em prevenção. Agradecemos a parceria com a Sesacre, que prontamente nos atendeu. E o resultado disso é justamente a promoção da saúde do homem”, disse.

“Trouxemos diversas ações e serviços de saúde, em alusão ao Novembro Azul, para incentivar o cuidado à saúde do homem, que não é apenas a próstata, mas o cuidado integral. O Corpo de Bombeiros é um local estratégico, visto que a corporação é composta, em sua maioria, por homens, então isso é uma forma de encorajar toda a comunidade”, declarou coordenador do Núcleo Estadual de Saúde do Homem da Sesacre, Jhonata Paiva.