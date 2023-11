Colégio Militar abre vagas para dependentes de militares e comunidade no Juruá

O Colégio Militar Dom Pedro II, administrado pelo Corpo de Bombeiro em Cruzeiro do Sul, divulgou no Diário Oficial desta terça-feira, 14, edital para 90 vagas para estudantes no próximo ano.

As vagas são divididas entre 45 para dependentes de militares acreanos, 22 para moradores de bairros próximos e outras 23 vagas para residentes do Juruá.

As inscrições têm início no próximo dia 27 de novembro e se encerram no dia 1º de dezembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico https://www.cmdp2czs.com.br/inscricao-processo-seletivo-2023-2024.

Para concorrer às vagas, o candidato deve estar cursando ou ter concluído o ano anterior ao qual concorre à vaga, devendo atender ao seguinte critério: candidato ao 6º Ano do Ensino Fundamental II deverá ter – até 31 de março de 2024 – idade máxima de 11 anos.

A primeira fase do processo de admissão de alunos será o sorteio, no qual será sorteado o dobro da quantidade de vagas disponíveis, por ordem de chamada, para participar da segunda fase.

A segunda fase do processo de admissão de alunos será a avaliação escrita, na qual constarão conteúdos das disciplinas de língua portuguesa e de matemática do ano/série anterior ao pleiteado, sendo composta por 10 (dez) questões de cada matéria, com igual peso (um) e terá duração de 3h.

