Briga de trisal deixa um ferido a golpe de canivete na praça do Skate Park em Rio Branco

Por Davi Sahid

O cadeirante Edivanilson Araújo de Souza, 19 anos, foi ferido com um golpe de canivete na noite desta quarta-feira, 1°, no Skate Park situado no canal da Maternidade em Rio Branco.

Edivanilson relatou a reportagem que é homossexual e é casado com um adolescente de 17 anos, vulgo “De menor”, há quatro meses. Disse ainda que recentemente seu marido decidiu formar um trisal juntamente com uma adolescente também de 17 anos e moram no mesmo apartamento.

No início da noite o trisal resolveu passear na praça do Skate Parque e Edivanilson e seu marido começaram uma discussão por causa da outra companheira. O marido tomou posse de um canivete e no momento de raiva desferiu um golpe que atingiu o dedo de Edivanilson e em seguida fugiu do local.

Populares ao verem o cadeirante sangrando acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Edivanilson ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Após uma 1h no hospital, a vítima pegou alta médica.

A Polícia Militar foi acionada e realizou busca na região em busca de prender o marido de Edivanilson, mas ele não foi encontrado.