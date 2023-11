Anatel permite que empresas de telefonia fechem lojas físicas

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou uma regra que pode reduzir em até 71,8% o total de lojas físicas de operadoras de telefonia como Tim, Vivo e Claro.

A agência estabeleceu que as empresas só serão obrigadas a ter uma loja em cada região que tenha 100 mil usuários ativos. Até então, as operadores deveriam manter atendimento presencial para cada região com 100 mil habitantes ou mais.