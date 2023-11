Governo do Estado disponibiliza câmeras de segurança para monitoramento do Enem

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), disponibiliza uma Sala de Situação para a atuação das forças de segurança e os órgãos federais na Operação Enem 2023, que acontece durante os dois domingos de aplicação da prova, 5 e 12 de novembro.

Estabelecida pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICC), que aciona os Centros Integrados de Comando e Controle Estaduais, a operação tem o objetivo de monitorar o entorno e as ruas de acesso às escolas onde há câmeras de segurança estaduais e municipais.

O coordenador do CICC, tenente Francisco das Chagas da Silva Fonseca destaca que a operação promete se estender até o próximo domingo 12, data em que acontece o último dia de Enem. “Da forma como foi executada no primeiro domingo, será também no segundo domingo, no mesmo formato, tudo para dar mais segurança as pessoas que saem a rua para fazer o Enem 2023”.

A operação além de monitorar, vai alimentar o sistema Córtex, bem como o compartilhamento das informações obtidas, imagens e outros dados de interesse dos órgãos envolvidos na operação, obedecendo os princípios da oportunidade e da conveniência.

A sala de situação da Sejusp, no domingo, 5, estava composta pelos representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Correios, coordenadores das forças policias da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e coordenadores do Sebraspe Municipal e Estadual.

Na oportunidade, foram monitoradas 58 escolas estaduais, sendo que 34 delas estão sendo monitoradas no entorno ou nas vias de acesso por meio das câmeras. O monitoramento visa prevenir furtos, roubos e incidentes nas proximidades das escolas.