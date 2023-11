Acre adere ao Plano Amas e recebe primeiras doações do programa federal

O governo federal, com vistas a fortalecer a presença do Estado na região da Amazônia Legal, lançou em 2023 o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), idealizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

O lançamento foi realizado na manhã desta sexta-feira, 10, durante o 26º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, em Manaus (AM), com a adesão do governo do Acre e demais estados amazônicos.

Durante a reunião, o governador Gladson Cameli pontuou o empenho da gestão federal em integrar toda a Região Norte em um plano tão benéfico ao Brasil como o Amas.

“Não posso deixar de agradecer ao presidente Lula e ao ministro Flávio Dino por este momento; é um investimento que vai render muitos frutos, pois o Acre, como região de fronteira, precisa dos recursos federais para combater a violência e o narcotráfico, que é um dos objetivos fundamentais do Plano Amas”, frisou o governante.

Outro objetivo do Plano Amas é promover a preservação local, aliada a ações de segurança pública que observem as especificidades de cada estado.

De acordo com o ministro Flávio Dino, o objetivo do governo federal é implementar 34 novas bases na Amazônia e criar dois centros: um de cooperação policial internacional e outro de operações ambientais, em Manaus.

“O Brasil é um provedor de meios para a preservação de ecossistemas; nosso objetivo é realizar os maiores investimentos já feitos nas polícias estaduais e na Polícia Federal. Realizamos hoje a primeira entrega, simbólica, do Plano Amas”, declarou.

Ao Acre, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o governo federal doou oito veículos para as forças de segurança do Estado, com investimento realizado de R$ 2,5 milhões.

O evento contou também com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Aloizio Mercadante.

Na ocasião, foi validada a Carta de Manaus, com o posicionamento dos governadores sobre os sistemas alimentares e recuperação de áreas degradadas para a Conferência das Partes (COP) 28; e foi realizada a apresentação do Projeto Um Milhão de Oportunidades, do Unicef, e sobre o G20 e a COP 30, que tem como sede Belém (PA).

O que disseram

“Em 2023 o Ministério do Meio Ambiente apresentou registros notáveis de redução de desmatamento, o que mostra a seriedade do governo federal em relação ao compromisso com a redução dos danos ambientais. Queremos alavancar o mercado de carbono, para a transformação ecológica da Amazônia.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

“Nós, governadores dos Estados da Amazônia Legal, vamos contribuir no processo de transformação ecológica da região, mas temos que retratar a realidade do Norte, para que não haja equívoco diante das questões fiscais.”

Helder Barbalho, governador do Pará