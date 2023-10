Homem desaparece nas águas do Rio Juruá após ingerir bebida alcoólica

Um homem identificado por Paulo, que mora na zona rural de Cruzeiro do Sul, desapareceu nas águas do Rio Juruá nessa sexta-feira, 6. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ontem e prossegue neste sábado, 7.

Paulo vive na comunidade Santo Antônio, no Rio Mirim, e foi áté Cruzeiro do Sul, de barco, vender farinha. Na volta para casa, caiu da embarcação e desapareceu nas águas do Juruá, na altura da comunidade do Muju.

Segundo relatos de amigos que estavam na mesma embarcação, Paulo havia consumido bebidas alcoólicas. As pessoas que estavam com ele no barco tentaram resgatá-ló, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros diz que foi acionado e iniciou as buscas no final da tarde de sexta. “Rapidamente uma guarnição foi escalada e deslocada para o local, onde realizaram vários mergulhos até o anoitecer. Foi montada outra guarnição e hoje (7) de manhã continuaram os mergulhos e a busca continua”, citou o órgão em nota.