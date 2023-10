Energisa realiza atendimento em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul neste sábado (28)

O projeto Energisa na Comunidade será realizado simultaneamente em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, neste sábado, 28. Durante os eventos, serão oferecidos os serviços de negociação de débitos, mudança de titularidade, substituição de lâmpadas, além de orientações de segurança com a rede elétrica e dicas de redução de consumo.

Na capital, os atendimentos ocorrem no Caminhão Nossa Energia das 7h às 13h. Ele estará estacionado ao lado do Mercado dos Colonos, na entrada da ponte metálica, no Centro. Os atendimentos no Juruá acontecerão na agência de atendimento da Energisa, localizada na Avenida 15 de novembro, n°152, Centro de Cruzeiro do Sul, das 8h às 14h.

Essa é a oportunidade para os clientes terem informações sobre a participação no programa do Desenrola Brasil, do Governo Federal, que concede até 75% de desconto nos débitos e parcelamento em 60 vezes para os clientes elegíveis. As negociações serão realizadas somente até o dia 29/10, por meio da plataforma do Desenrola, disponível no site www.gov.br/desenrola.

Na modalidade de financiamento, as parcelas poderão ser pagas por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX. Caso o cliente escolha pagar à vista, o pagamento será feito via plataforma e o valor será repassado diretamente ao credor. O cliente que desejar aderir ao Desenrola precisa se cadastrar no portal do governo e ter as certificações Ouro ou Prata. O passo a passo para criar a conta está no site do governo digital (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br).

Negociação de débitos e substituição de lâmpada

Para ter acesso às substituições de equipamentos, o cliente precisa estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), morar em bairros de vulnerabilidade socioeconômica, estar conectada à rede de energia, estar adimplentes com a conta de energia e possuir lâmpadas antigas para serem substituídas.

No caso, das lâmpadas, basta que o cliente leve até cinco unidades incandescentes ou fluorescentes para serem trocadas pelas lâmpadas de LED, com o objetivo de economizar mais energia. Cada família tem direito à troca de até cinco lâmpadas. Para isso, os clientes precisam levar suas lâmpadas fluorescentes ou incandescentes e uma conta de energia para identificação. “Para aproveitar as condições de negociação, basta o cliente apresentar os documentos pessoais e uma conta de energia que vamos fazer a melhor negociação para o cliente”, convidou o gerente comercial da Energisa Acre, Alan Morais.