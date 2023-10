Fiscalização contra trabalho infantil nos cemitérios é intensificada em Rio Branco

A exploração da mão-de-obra infantil no Acre é uma triste realidade. O estado possui uma das maiores taxas de ocupação de trabalho infantil do país, chegando a 10,6% entre as crianças de 5 a 17 anos.

Tradicionalmente, o Dia de Finados é uma data onde acontece flagrantes do trabalho infantil. Nos dias em que antecedem a data, é comum a limpeza dos túmulos de entes queridos à espera do dia de visitação.

Além do trabalho realizado nos espaços públicos, há também o trabalho de limpeza e recuperação dos túmulos e jazigos. Infelizmente, a exploração da mão-de-obra infantil neste período é também perceptível.

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da prefeitura de Rio Branco, já começaram a percorrer os quatro cemitérios públicos da capital para intensificar a fiscalização contra o trabalho infantil. “Quando verificamos a situação de trabalho infantil fazemos todas as orientações no local, assim como também verificamos a situação dos responsáveis por essas crianças para identificar o que ocasionou a exploração, e o porquê daquela criança estar em situação de trabalho infantil. Em seguida, fazemos os encaminhamentos devidos para toda a rede”, explica Rila Freze, diretora de Direitos Humanos do município.

Já Ivan Ferreira, da Assistência Social da capital acreana, explica que os casos são encaminhados para os Centros de Referência de Assistência Social [Cras]. “Nosso objetivo é verificar a situação de vulnerabilidade desses familiares, porque isso também pode ser um dos fatores da situação do trabalho infantil”, explica.

Além deste período que antecede a data, no Dia de Finados, próxima quinta-feira, 2, as equipes vão percorrer também os cemitérios para coibir o trabalho infantil.