Mais de 24,2 mil estudantes do Acre se inscrevem no Enem 2023

São 24.243 inscritos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) em 2023 no Acre, sendo a maioria de 21 a 30 anos e 6.540 pediram a gratuidade na inscrição.

O exame será aplicada em 5 e 12 de novembro no País. Mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2023. O número reflete uma retomada no que diz respeito ao aumento de participantes, se comparado aos dados do biênio anterior. O avanço registrado pelo Inep é de 13,1% em relação a 2022, quando foram 3.476.226; e de 14,2% em relação a 2021, que teve 3.444.171 inscritos.

No Acre, Rio Branco tem o maior contingente de inscritos e Santa Rosa do Purus, o menor: apenas 41 farão o Enem naquele município.

Veja o número de inscritos por cidade no Acre: