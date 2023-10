Bandido solto em audiência de custódia é preso novamente em Rio Branco

Por Davi Sahid

O foragido da justiça João Lucas Oliveira Barbosa, de 20 anos, mais conhecido no mundo do crime como “Mutante”, que agrediu uma mulher a coronhadas e chutes durante um roubo no último 30 de agosto, em Rio Branco, voltou a ser preso na tarde desta quarta-feira, 11, nas proximidades da Gameleira, pelo mesmo crime. Ele foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes e deve ser encaminhado ao Presídio de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° Batalhão estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistaram João Lucas e um outro bandido cometendo roubo. Com uma arma de fogo, o criminoso abordou um motociclista e ao montar na moto, percebeu a aproximação dos Policiais Militares. Lucas ainda tentou fugir, porém, acabou preso.

“Mutante” é suspeito de mais de 10 roubos na capital, onde seu alvo principal são vítimas mulheres. A última vez que João Lucas foi preso foi exatamente no dia de 2 setembro, onde foi salvo por uma guarnição da Polícia Militar enquanto corria de faccionados que dispararam 8 vezes em sua direção, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

O bandido teria sido cercado por membros de uma organização criminosa e conseguido escapar, sendo posteriormente acudido por populares que chamaram a Polícia. Com a chegada da PM, em consulta ao sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o homem, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

Mais tarde, foi descoberto que o preso era apontado como responsável pelo assalto a uma mulher no dia 30 de agosto, no bairro bosque. O crime foi flagrado em vídeo por testemunhas, que filmaram a mulher caída ao chão sofrendo coronhadas, quando o agressor se levanta, corre, e tenta disparar contra a vítima, mas a arma falha.

O mesmo bandido também é acusado pelo roubo a uma outra mulher que teve a moto levada durante a ação criminosa ocorrida em 14 de agosto deste ano, próximo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, que também foi flagrada em vídeo (veja o vídeo dos dois crimes abaixo).