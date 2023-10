Prefeitura de Rio Branco entrega 20ª Unidade de Saúde da Família totalmente reformada

A Prefeitura de Rio Branco entregou a vigésima Unidade de Saúde da Família na capital toda revitalizada. A USF Máximo Diogo Magalhães tem agora instalações modernas, infraestrutura adequada e está pronta para oferecer serviços de qualidade à população.

“Esta unidade foi entregue para a comunidade em 2015. De lá para cá, nunca tinha passado por nenhuma reforma, nenhum tipo de pintura e nesta gestão do Prefeito Tião Bocalom foi feita uma reforma, uma reestruturação e nós estamos entregando uma unidade nova para esta comunidade do Calafate e especificamente para o Jequitibá, que é aonde ela mais atende”, diz a secretária de Saúde, Sheila Andrade.

Além da reforma estrutural, a unidade também recebeu equipamentos e mobiliários novos, contribuindo para um ambiente adequado tanto para os profissionais de saúde, quanto para pacientes. Mais de cem pessoas são atendidas diariamente na unidade de saúde. Quem utiliza os serviços e conhecia a estrutura do prédio antes da reforma, sabe da importância da revitalização.

“Antes era uma precariedade, goteiras, não tinham condições para a gente e para as pessoas que trabalham aqui, para os funcionários”, lembra a dona de casa Conceição Sampaio.

Outra usuária, Francisca Pereira Lopes, também faz uma avaliação positiva da reforma: “Está bem melhor do que era antes, quando chovia na rua, chovia mais dentro do que fora. Aparentemente, está muito bom o ambiente”.

A unidade de saúde é considerada de porte 3, ou seja, possui três equipes médicas completas, com enfermeiros e técnicos para melhor atender a população. Agora, a unidade irá receber também reforço nos atendimentos odontológicos.

A entrega da 20ª unidade reformada é um reflexo do empenho da administração municipal em promover melhorias na área da saúde. Durante seu discurso na cerimônia, o prefeito destacou a importância dessas reformas para garantir o acesso universal e igualitário à saúde. Ele ressaltou o compromisso de sua gestão em investir na melhoria das unidades de saúde, visando proporcionar um atendimento mais eficiente e humanizado aos cidadãos.

“Já são vinte unidades de saúde reformadas, e temos mais seis que vamos entregar até o final do ano, fechando com 26 unidades reformadas. No ano que vem, o grande desafio é conseguir completar as 58.” diz o prefeito Tião Bocalom.

Por Assecom/ Prefeitura