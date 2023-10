IFAC abre processo seletivo com 220 vagas para três cursos em Cruzeiro do Sul

O Instituto Federal do Acre (IFAC) abriu na terça-feira, 10, processo seletivo com 220 vagas para três cursos de ensino médio técnico na unidade de Cruzeiro do Sul. As inscrições podem ser feitas até 23 de novembro.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site oficial do processo seletivo no endereço eletrônico selecoes.ifac.edu.br.

As notas utilizadas como critério de seleção são referentes ao 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental.

Cursos e vagas

Para o curso de Agropecuária são 70 vagas, sendo 35 para o turno da tarde e 35 para o turno da manhã. Para Meio Ambiente são 70 vagas pela manhã. Para o curso de Zootecnia são 80 vagas, sendo 40 pela manhã e 40 à tarde.