Sejusp recebe taxistas, motoristas de app e mototaxistas para articular estratégias

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) recebeu representantes de motoristas por aplicativos, taxistas e mototaxistas para ouvir as demandas e discutir estratégias de prevenção a delitos durante o transporte de passageiros em Rio Branco.

O encontro foi realizado nesta quarta-feira, 6, na sala de situação da pasta, em Rio Branco, e contou com a participação das polícias Militar, Civil e Penal, do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e das diretorias Operacional e de Inteligência da secretaria.

Foram apresentadas as principais questões, com pedido de reforço no policiamento de bairros que apresentam mais conflitos. Na oportunidade, já ficaram definidas soluções e estratégias de segurança.

“Esses são alinhamentos estratégicos, para um serviço de acionamento e resposta rápida a qualquer ocorrência, em um canal direto entre taxistas, motoristas de aplicativo, mototaxistas e forças de segurança do Estado”, disse o titular da Sejusp, coronel José Américo Gaia.

Segundo o representante da Polícia Militar, coronel Manoel Jorge Souza, “as forças de segurança estarão à disposição para coibir qualquer delito que esteja em andamento contra as categorias ou usuários dos transportes na capital”.

Denúncias

A Sejusp ressalta a importância de denúncias ao canal direto por meio do Disque Denúncia: 181, ou pelo acionamento do 190.