Bruno de Luca presta depoimento no Rio sobre atropelamento do ator Kayky Brito

Além de Bruno de Luca, a polícia também ouve o funcionário do quiosque onde os dois atores estavam. Edvam Martins disse a cena do atropelamento foi forte e não conseguiu trabalhar no dia seguinte: “Foi muito triste.”

O mais recente boletim divulgado, na tarde desta quarta-feira (6), indicava que Kayky “tinha sinais de melhora evolutiva“. Ele se recupera dos procedimentos cirúrgicos realizados na segunda-feira (4). O estado de saúde dele é grave.



Imagens mostram o momento em que Bruno bota as mãos na cabeça, desesperado, após ver Kayky ser atingido. Após o acidente, Bruno de Luca postou “pediu uma corrente de oração” para o amigo.



O motorista, após o acidente, prestou socorro e chamou a ambulância. O exame feito no Instituto Médico-Legal não apontou traços de álcool no sangue do condutor.