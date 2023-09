Público começa a se mobilizar para show de Isadora Pompeo na Marcha Para Jesus

O público que não quis percorrer o percurso do Calçadão da Gameleira em direção ao estacionamento da Arena da Floresta, já começa a se mobilizar na expectativa para o show gospel da cantora Isadora Pompeo, atração principal da Marcha pra Jesus 2023, em Rio Branco neste sábado, 9.

No local, a organização já prepara os equipamentos de som e iluminação para receber a cantora, que deve se apresentar a partir das 18h no palco principal. Segundo um dos organizadores, Valmir, a previsão é de um grande público, podendo superar as 10 mil pessoas.

Diferente da edição de 2022, onde a organização fez um evento com claras conotações políticas – em torno da candidatura à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde as pessoas vestiam-se de verde e amarelo, desta vez, o público veio despojado, trajado com roupas sem conotações políticas.