Fiéis começam caminhada em Marcha Para Jesus 2023, na capital acreana

Sob um discreto sereno, a Marcha Para Jesus 2023 em Rio Branco teve início às 16:00h deste sábado, 9. O evento é a maior reunião da comunidade evangélica no Brasil e acontece em todos os estados.

Em Rio Branco, 14 coordenadores juntaram suas denominações e foram às ruas da capital a partir do Calçadão da Gameleira em direção ao estádio Arena da Floresta, onde a cantora gospel Isadora Pompeu fará um show. A ideia do evento, segundo pastores entrevistados pela reportagem, é profetizar bençãos pelas ruas da cidade e interceder pelas autoridades políticas do Brasil.