Prefeitura garante atenção às pessoas que sofrem Alzheimer em Rio Branco

Por meio da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz-AC), a prefeitura está garantindo importante apoio na assistência às pessoas que sofrem com o problema e seus familiares. Na tarde dessa terça-feira (5), o prefeito de Rio Branco recebeu em seu gabinete a diretoria da entidade para tratar do assunto.

De acordo com a vice-presidente e fundadora da ABRAz no Acre, Mariazinha Leitão, o apoio do poder público municipal é fundamental para que possam continuar sendo desenvolvidos os trabalhos na atenção a quem é acometido por Alzheimer – que na sua maioria são pessoas idosas e mulheres – entre outras doenças.

“Nós cuidamos tanto da parte da demência do Alzheimer como do Parkinson, e também dos idosos fragilizados. A nossa missão é para cuidar de idoso. Então isso é uma satisfação e nós não queremos que a ABRAz fique parada. Nós queremos mostrar para os familiares, e agora com o apoio do prefeito, que nós vamos ter uma sala e continuar dando atenção, o cuidado, registrando, acompanhando e orientando”, explicou.

Ela acrescentou, ainda, que existe um grupo que realiza oficinas e outras ações que dependem dessa ajuda. “Precisamos garantir o apoio da prefeitura para o trabalho continuar porque estava parado, mas a gente sabe da necessidade e vamos querer cobrir, dar todo o apoio para os familiares e ajudando o próximo”, frisou.

Na ocasião, foi lembrado que na data de 21 de setembro é comemorado o Dia internacional e Nacional da Doença de Alzheimer e o prefeito Tião Bocalom aproveitou para enaltecer a importância do trabalho em favor de quem precisa.

“São pessoas que trabalham de forma voluntária e o poder público precisa olhar para essas pessoas, porque elas ajudam a levar um pouco mais de serenidade e tranquilidade para àquelas famílias que estão sofrendo de doenças degenerativas como Alzheimer, como a Esclerose Lateral Amiotrófica [ELA] ou outras doenças dessa mesma linha. É muito difícil. Eu sofri na pele isso porque eu tive minha esposa seis anos na UTI domiciliar. E hoje já afeta uma quantidade muito grande da nossa população. A prefeitura vai fazer de tudo para poder ajudá-los”, concluiu o prefeito.

Por Assecom/Prefeitura