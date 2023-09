Prefeitura celebra Dia do Estagiário e reforça importância dos jovens estudantes

Em um gesto de reconhecimento e valorização dos jovens estudantes que colaboram diariamente para a construção de uma cidade melhor, a Prefeitura de Rio Branco celebrou, nessa terça-feira (5), o dia do Estagiário com um almoço especial. O prefeito Tião Bocalom esteve presente no evento e fez questão de bater um bom papo com os jovens.

Os estagiários se divertiram com atividades como vôlei e natação na piscina do Clube dos Auditores Fiscais (Safirb), em segurança proporcionada por bombeiros locais. Além da recreação, foram realizados sorteios de brindes, incluindo o prêmio de uma bicicleta. Um bolo gigante especialmente produzido pelo Restaurante Popular também foi destaque na comemoração.

De acordo Henrefany Costa, gerente do Departamento de Juventude, responsável pelo Setor de Estágio, a gestão municipal conta atualmente com 137 estagiários distribuídos por todas as secretarias.

“Em 2023, através de recursos próprios já foram investidos no programa de estágio um total de 1,5 milhão de reais, aumento considerável no valor aplicado”, garante Henrefany, que completa:

“O prefeito Tião Bocalom aumentou o repasse por acreditar no programa de estágio, que contribui diretamente para a formação e integração dos estagiários no mercado de trabalho, além de promover qualidade de vida e desenvolvimento curricular a esses jovens estudantes”.

Suellen Araújo, secretária da SASDH, enfatizou a importância fundamental dos estagiários em suas funções para garantir a qualidade dos serviços municipais.

“Quero agradecer muito a dedicação de vocês em suas atividades e reforçar a importância de todos os estagiários para garantir a oferta eficiente e a qualidade dos serviços em nosso município”.

Segundo a chefe da pasta, a atual gestão demonstra compromisso com os jovens estagiários, ao dar oportunidade do primeiro emprego àqueles que se destacam, efetivando-os após cumprir o período de estágio, e ainda citou o exemplo da estagiária Luiza Vitória, efetivada nessa segunda-feira.

Vivendo sua primeira experiência profissional após ser efetivada, Luiza Vitória, 19 anos, aluna do terceiro ano do ensino médio, agora é funcionária terceirizada da Prefeitura. Ela destaca que toda a experiência adquirida no período de estágio será de extrema importância para a sua vida profissional.

“A partir do momento que iniciei o estágio, percebi algumas mudanças. Agora sou uma pessoa que aprendi a ter mais com as dificuldades do dia, enfrentando tudo de cabeça erguida. Me sinto muito realizada por ter essa oportunidade de entrar no mercado de trabalho”, vibrou Luiza.

Como se candidatar ao programa de estágio da Prefeitura?

A Prefeitura de Rio Branco oferta vagas de estágio em diversas áreas. Para se candidatar, o estudante deve acessar o site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) ou Instituto Evaldo Lode (IEL) e realizar o cadastro. Caso haja disponibilidade de vaga na área, o estudante será chamado para uma entrevista.