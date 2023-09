Governo quer nova regra para saque-aniversário do FGTS

Contudo, Marinho tem dito a interlocutores que recebe, nas redes sociais, muitos pedidos de trabalhadores que foram dispensados e querem sacar o restante do saldo da conta, mas não conseguem.

Na visão de Marinho, a medida resgata um direito do trabalhador, alinhado a um dos objetivos do FGTS, de oferecer amparo nas demissões. O Fundo foi criado como contrapartida ao fim da estabilidade no emprego, disse um técnico da pasta.

Desde a criação do saque-aniversário, 32,7 milhões de trabalhadores fizeram a opção pela modalidade e retiraram das contas R$ 43,4 bilhões. Do total de cotistas optantes, 16,9 milhões de trabalhadores anteciparam o saque-aniversário com os bancos e tomaram em crédito R$ 111,4 bilhões.

Esses valores ficam bloqueados nas contas vinculadas para, no mês de aniversário do trabalhador, serem repassados aos bancos credores. Por isso, quem fez esses empréstimos e quiser resgatar o FGTS só poderá sacar a diferença entre o total em prestações e o saldo no Fundo.

Assim que tomou posse em janeiro, uma das primeiras iniciativas de Marinho foi tentar acabar com o saque-aniversário. Mas a medida não encontrou apoio no Ministério da Fazenda, pois essa modalidade é uma forma de estimular a economia. Também não teria respaldo do Congresso nem de integrantes de centrais sindicais.

Segundo técnicos envolvidos nas discussões, contudo, a proposta atual do Trabalho tem apoio do restante do governo e está na fase de ajustes. A ideia de enviar um projeto de lei, e não uma medida provisória, seria a melhor solução política.



O plano do Executivo, segundo esses interlocutores, é enviar um texto mais genérico, deixando nas mãos do Congresso eventuais alterações, como um corte por renda, por exemplo, ou de data. Segundo a Caixa, 85% dos cotistas do FGTS têm nas contas saldo de até quatro salários mínimos. Um corte desse tipo poderia beneficiar trabalhadores de baixa renda e ter menor impacto nas contas do Fundo.



O relator da proposta que criou o saque-aniversário, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), lembrou que um dos objetivos da carência era manter o dinheiro na conta para preservar as contas do FGTS. Para ele, a proposta de Marinho representa uma mudança de entendimento, pois o plano inicial do ministro era acabar com o saque-aniversário.



Segundo o parlamentar, a medida é positiva e pode ajudar a aquecer a economia, conforme já foi feito por governos anteriores.



— Vejo com bons olhos e acredito que não haverá resistências no Congresso — destacou Motta



O economista-chefe do Banco Genial, José Márcio Camargo, um dos idealizadores do saque-aniversário na gestão do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, também apoia a medida:



— O FGTS é um dinheiro do trabalhador que o governo usa para fazer política habitacional e ajudar construtoras. Quanto mais liberar o FGTS, melhor — endossou Camargo.



Construção teme proposta



Já o setor da construção civil vê a proposta com preocupação, alegando que o impacto nas contas do FGTS deve superar a projeção oficial de R$ 14 bilhões. O receio é que a medida possa afetar o fluxo do Fundo, além de reduzir o resultado e afetar orçamentos futuros para programas como o Minha Casa, Minha Vida.