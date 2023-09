Friale: Chuvas intensas elevam Rio Acre a mais de 2,5 metros

Como resultado das intensas chuvas desde o último dia 31 de agosto, o nível do Rio Acre deve subir consideravelmente em Rio Branco nos próximos dias.

É o que prevê o portal O Tempo Aqui, de Davi Friale. “Após atingir a cota de 1,52 metro, a menor deste ano, deverá passar de 2,5 metros antes do próximo dia 15 de setembro”, projeta o estudioso do clima.

Segundo Friale, “é bom lembrar” que, no ano passado, o nível mais baixo do Rio Acre atingiu 1,25 m.

O aumento das chuvas é previsto para os próximos dias no Acre. “Neste mês, no Acre e nas áreas vizinhas, as chuvas aumentam de intensidade e de frequência. Podem ocorrer, também, temporais, com alta probabilidade de fortes ventanias e muitos raios”, informa O Tempo Aqui.